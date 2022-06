Na última terça-feira (14), o gabinete do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester, protocolou e enviou um oficio destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, solicitando a intermediação, junto ao Poder Executivo Municipal para que sejam desenvolvidos projetos em benefício do bairro Jardim das Nações.

No documento, é requerida autorização para o uso da área pública localizada no quadrilátero das Ruas Luís Coutinho, Maria Garbini, Gabriel Spipe Calarge e Hikaru Kamiya, para a implantação de Feira do Empreendedor, com o intuito de criar um espaço no qual os moradores do bairro possam divulgar seu trabalho ou serviço, proporcionando um espaço de lazer e cultura a comunidade.

Além disso, a exposição objetiva desenvolver um ambiente benéfico, contribuindo para a qualidade de vida da população, com serviços gastronômicos, de cultura, lazer, entre outros, visando fomentar o comercio local, com ênfase aos empreendedores que residem no bairro ou em regiões adjacentes.

A solicitação chegou ao gabinete através dos moradores que afirmaram que na pandemia, muitas pessoas descobriram no empreendedorismo uma maneira de se reinventar e manter o sustento da família. Diante desse argumento, a intenção é oferecer mais visibilidade aos empreendedores e contribuir para o sucesso dos pequenos negócios.