TRÊS LAGOAS/MS- Era por volta das 21 horas, desta quarta-feira (5), quando a jovem de 24 anos teve a casa invadida pelo ex-namorado, que estava muito bravo por não admitir que que a namorada deu um adeus a ele, depois de um relacionamento de 9 meses. Consta do BO, que o ex-namorado de 18 anos, passou a agredir a jovem com socos e tapas no rosto. Desesperada, e com medo de ser até morta, a mulher se apoderou de uma faca, e para se defender, desferiu um golpe contra o autor, atingindo no braço dele sem muita gravidade.

Assustado com a reação, o autor saiu correndo, mas acabou na tentativa de fugir da polícia, mas horas depois foi encontrado em uma casa próxima à da vítima. Ele foi preso levado a unidade de saúde para fazer curativo no ferimento no braço, e na sequencia foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Três Lagoas, onde aconteceu o caso.