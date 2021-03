Em decisão publicada na edição desta Segunda-feira (22) no Diário da Justiça Eletrônica, o Juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Ariovaldo Nantes Corrêa, aceitou denúncia do MPMS contra o ex-prefeito Alcides Bernal e o ex-secretário municipal de Obras Semy Ferraz, implicados em improbidade administrativa. Segundo a decisão, os dois são se tornaram réus por ignorar decisão sobre obras nos córregos Sóter e Prosa.

A decisão ignorada é de 2008 e condenou o município por irregularidades nas obras de canalização da confluência dos córregos Sóter e Prosa, nos limites do Parque das Nações Indígenas, dez anos depois da proposição da ação. As intervenções foram feitas sem a elaboração de estudos de impactos ambientais.

Diante das recusas e do não cumprimento das decisões, Ministério Público vem tentando fazer cumprir a sentença, sem sucesso. Em outubro de 2013, já na administração de Alcides Bernal, a Justiça deu 180 dias para comprovação da adoção de todas as medidas pela prefeitura. Mas o então prefeito e secretário de Obras, mesmo intimados pessoalmente, não se manifestaram.

O ex-secretário Semy Ferraz se defendeu nos autos, dizendo que tomou todas as medidas a seu alcance para o cumprimento da ordem judicial. Já Alcides Bernal justificou que parte da decisão de 2008 foi cumprida e que o MPMS não conseguiu provar a suposta improbidade administrativa.

Em decisão do último dia 4, o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa admitiu a denúncia do MPMS.” O magistrado ainda pontuou que Bernal e Ferraz vão precisar provar que não pouparam esforços para fazer cumprir a decisão sobre as obras de canalização dos córregos Sóter e Prosa.

A Justiça deu 15 dias para manifestação dos agora réus por improbidade. Depois, será a vez do Ministério Público se posicionar sobre as defesas de Bernal e Ferraz.