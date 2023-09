Por obras de contenção de encostas no lago de Porto Primavera, Hashioka, Edinho e Vander pedem intervenção do Ibama junto à Cesp

Em agenda com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, em Brasília nesta quarta-feira (13), o deputado estadual Roberto Hashioka e o prefeito de Anaurilândia, Edson Takazono, solicitaram ao órgão que acione a Cesp para que a companhia tome providências quanto às obras de contenção das encostas da barragem do lago de Porto Primavera. O encontro foi agendado pelo deputado federal Vander Loubet, que também participa diretamente das tratativas junto à autarquia.

De acordo com Hashioka, a determinação judicial transitada em julgado que trata da execução dos serviços, estabelece que a proteção das encostas aconteça por meio da implantação de geoformas têxteis preenchidas com argamassa, sistema conhecido como “Bolsacreto”.

“A força das ondas que o lago proporciona, no encontro às encostas, está destruindo a reserva que foi implantada pela própria Cesp”, enfatiza o parlamentar ao apontar que dos 100 quilômetros de encostas localizadas em área do município de Anaurilândia, 33 km já receberam obras de contenção, restando 67 km. “Essa é uma pauta de grande relevância para o município de Anaurilândia e todo o Vale do Ivinhema. Nosso objetivo é fortalecer a região, reconhecida por seu potencial turístico”, avalia o parlamentar.

Conforme acordado com o presidente do Ibama, em 15 dias serão definidas que providências serão tomadas pelo órgão quanto às solicitações apresentadas.