Por que os torcedores do Liverpool vaiaram o hino britânico em Anfield após a coroação do rei Charles III

Os torcedores do Liverpool vaiaram ruidosamente o hino “God Save the King” quando a canção tocou em Anfield para marcar a coroação do rei Charles III neste sábado (6).

Imagens de TV mostraram jogadores do Liverpool e do Brentford alinhados em lados opostos do círculo central antes do início do jogo enquanto o hino nacional tocava. Vaias altas e zombarias da multidão podiam ser ouvidas, bem como gritos de “Liverpool”.

Os torcedores do Liverpool têm um histórico de vaiar o hino nacional, mais recentemente antes da final da FA Cup da última temporada em Wembley – muitos também vaiaram o príncipe William quando ele apareceu em campo naquele dia.

O clube confirmou que jogaria “God Save the King” antes de sua partida contra o Brentford no sábado para respeitar a coroação do rei Charles III, apesar de admitir que muitos torcedores têm “opiniões fortes” sobre o assunto.

A decisão veio depois que a Premier League solicitou que o hino nacional fosse tocado antes de todas as partidas deste fim de semana para celebrar os serviços de coroação do rei e da rainha consorte, que aconteceram no sábado.

“Antes do pontapé inicial e em reconhecimento ao pedido da Premier League para marcar a coroação, jogadores e dirigentes se reunirão em torno do círculo central quando o hino nacional for tocado”, disse o Liverpool em um comunicado na sexta-feira.

“É claro que é uma escolha pessoal como aqueles em Anfield no sábado marcam esta ocasião e sabemos que alguns torcedores têm opiniões fortes sobre isso.”

Por que os torcedores vaiam?

Então, por que exatamente os torcedores do Liverpool têm um histórico de vaiar o hino nacional britânico? A resposta tem tudo a ver com a própria história da cidade.

Liverpool sofreu durante a desindustrialização da economia do Reino Unido nas décadas de 1970 e 1980. Em 1981, condições econômicas terríveis, combinadas com tensões entre a polícia e a comunidade afro-caribenha, resultaram em nove dias de tumultos na cidade.

No rescaldo da agitação, o governo de Margaret Thatcher falou de um “declínio controlado” da cidade. Durante esta década de governo conservador, os habitantes de Liverpool passaram a se ver como estranhos, separados do resto do país, e a forma como o estado lidou com o desastre de Hillsborough em 1989 fortaleceu ainda mais esses sentimentos antissistema.

A vaia do hino nacional em partidas de futebol quando o time jogava em Wembley – o que era frequente devido ao domínio do Liverpool no futebol inglês nessa época – se espalhou e continua assim até hoje.

Muitos torcedores tiveram a mesma reação na final da Carabao Cup em fevereiro de 2022 e na final da FA Cup em 2012.

Vaiar o hino é uma forma de alguns dos torcedores do clube expressarem sua oposição ao estabelecimento, e é uma chance de fazê-lo diante de uma audiência mundial.

A coroação do rei no sábado também ocorre em um momento em que muitos estão sentindo os efeitos devastadores da grave crise do custo de vida que agora está afetando todo o Reino Unido.

Inflação elevada, anos de estagnação salarial e o aumento repentino e acentuado dos preços da energia deixaram milhões de britânicos à beira da pobreza. Ao mesmo tempo, o governo do Reino Unido está gastando dezenas de milhões do dinheiro dos contribuintes em uma celebração chamativa.

A desigualdade social e econômica é algo que continua a irritar muitos na cidade esquerdista de Liverpool. Significativamente, foram os torcedores do Liverpool e do Everton que iniciaram o Fans’ Supporting Foodbanks em 2015, uma iniciativa que visa combater a pobreza alimentar no Reino Unido. O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, diz que foi um assunto sobre o qual ele não pôde comentar completamente.

Quando questionado sobre a decisão do clube de tocar o hino nacional no sábado, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, disse que “a posição do clube é a minha posição”. “Este é definitivamente um assunto sobre o qual não posso ter uma opinião adequada. Eu sou da Alemanha, não temos rei, nem rainha, nem esse tipo de coisa”, disse ele a repórteres na sexta-feira.

“Tenho certeza de que muitas pessoas neste país vão gostar da coroação, algumas talvez não estejam realmente interessadas e outras não vão gostar. É isso. Isso está em todo o país.” Muitos temiam que os torcedores do Liverpool interrompessem um minuto de silêncio pela rainha Elizabeth II após sua morte no ano passado, mas, naquela ocasião, apenas algumas vaias isoladas foram ouvidas.

