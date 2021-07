Edu Miranda participou na manhã desta quarta-feira (30), de uma reunião na Semed e junto a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, discutiram a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas municipais de Campo Grande, para construir um plano de trabalho para a inclusão desses profissionais nas escolas, pois já está prevista na lei 13.935/19. A expectativa é que os profissionais passem a atuar nas unidades de maneira gradual, a partir de 2022.

Membro da comissão especial para a implantação da lei 13.935/19 no município, o vereador diz: “quero primeiramente parabenizar a todos os professores pelo seu excelente trabalho antes e durante a pandemia, não foi fácil o professor gravar e editar os seus vídeos para não paralisar o aprendizado de seus alunos.” e completa “também sou assistente social, assim, irei representa-los no desejo que assistentes sociais e psicólogos possam atuar com maior frequência nas escolas auxiliando assim na educação”.

“A Semed entende que esses profissionais são de fundamental importância, mas precisamos fazer de uma forma planejada e gradativa, sabendo de onde vem esse recurso para pagar esse profissional e levando em consideração o trabalho que a Secretaria já vem realizando. Não somos contra, mas tem que acontecer de uma forma bem planejada, definir qual o papel do profissional na unidade escolar, como ele vai trabalhar” diz Elza Fernandes (secretária municipal de Educação)

“O grande problema sempre é a dotação orçamentária, até porque a educação tem outras demandas importantes. Novas reuniões serão realizadas no intuito de avançarmos e discutirmos critérios técnicos de como implantar a lei, saber a quantidade de profissionais que vamos poder implementar a partir de 2022 e fazer a implementação gradativamente”, finalizou a secretária.

Agora, a expectativa é realizar novas reuniões para definir os critérios técnicos para inclusão dos primeiros profissionais nas escolas da Capital já em 2022.