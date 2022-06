Com extensa agenda de trabalho no interior do Estado, a semana do governador Reinaldo Azambuja começa nesta segunda-feira (13) na histórica Porto Murtinho. O município central da Rota Bioceânica faz aniversário de 110 anos e recebe um novo pacote de obras do Governo do Estado que soma R$ 31 milhões em investimentos.

Na cidade, Reinaldo Azambuja participará do Desfile Cívico Militar marcado para iniciar às 8h em frente ao Paço Municipal. Depois, a partir das 10h, na Praça de Eventos, o governador recebe da Câmara Municipal o título de cidadão murtinhense. No mesmo ato, ele conduzirá o evento de lançamentos e entregas de novas obras e ações que somam R$ 31 milhões.

O novo pacote preparado para Porto Murtinho tem convênio para iluminação pública (R$ 485 mil), obra de restauração da Rua 13 de Junho (R$ 4,8 milhões), recapeamento em diversas ruas da cidade (R$ 6,2 milhões), licitação para duplicação da BR-267 (R$ 7,8 milhões) e inauguração da arena esportiva do “MS Bom de Bola” (R$ 404 mil).

Tem ainda convênios para construção de duas quadras em escolas indígenas das aldeias São João e Tomázia (R$ 3,2 milhões), recursos para sinalização viária na cidade (R$ 976 mil), autorização para início da obra de ampliação do Hospital Oscar Ramires (R$ 3,9 milhões) e assinatura de contrato com 29 famílias da 2ª etapa do Loteamento Dom Pepe (R$ 364,7 mil).

Ainda estão programadas as entregas de 39 cartões para famílias Programa Mais Social; de 10 unidades habitacionais do Projeto Substituição de Moradias Precárias (R$ 741,4 mil); de 12 títulos de regularização fundiária; de um caminhão tipo truck com caçamba (R$ 540,6 mil); de uma pá carregadeira (R$ 502,8 mil); e de uma ponte de madeira R$ (799,5 mil).