Já pensou se seu pet tivesse autonomia para ir e vir abrindo ele mesmo sua entrada de acesso em casa? Pois para garantir o trânsito livre dos pets, a Petvation decidiu investir em tecnologia e desenvolveu uma portinhola inteligente, com reconhecimento facial, para garantir a segurança tanto da casa contra roubo, como contra animais desconhecidos ou selvagens.

O aparelho, que garante que o acesso seja apenas do seu animalzinho, é formado por um conjunto de câmeras infravermelhas em ambos os lados da porta, que criam um campo de visão de 120 graus. A iluminação infravermelha identifica seu animal de estimação com base em sua aparência com um sistema bem similar ao recurso Face ID, presente em muitos smartphones.

A diferença é que como os animais de estimação não serão treinados para olhar diretamente para a câmera para serem reconhecidos para a a permissão de acesso, o aprendizado de máquina é utilizado para que o sistema reconheça rostos familiares e os sensores reajam ao seu animal de estimação esperando na porta, querendo entrar ou sair.

O design da porta também coloca a segurança do seu animal de estimação como prioridade: os sensores de movimento, juntamente com uma câmera voltada para baixo, garantem que a porta não se feche até que o animal passe completamente, evitando que patinhas ou rabinhos fiquem presos. Depois que seu pet passa pela portinhola, ela trava até reconhecer que ele quer passar novamente. Chique, né?