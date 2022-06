Com o tema “Sua solidariedade aquece quem passa frio 2ª edição,” na manhã de quarta-feira (29) a Secretaria de Municipal de Assistência Social recebeu da vereadora Sônia Ferreira, mais de mil e quinhentas peças de roupas de inverno que serão direcionados aos usuários dos programas sociais.

De acordo com a vereadora Sônia Ferreira, a campanha do agasalho 2ª edição foi um sucesso. “Entidades, empresários, clubes de serviços e câmara de vereadores se engajaram na campanha do agasalho, onde conseguimos arrecadar mais de mil e quinhentas peças de roupas de inverno e cobertores. Temos a certeza que essas peças serão direcionadas as pessoas que realmente necessitam. Desde já, agradeço a Deus e a todos os parceiros que nos ajudaram”, finalizou Sônia.

A secretária municipal de assistência social e primeira dama – Maria Lúcia Barbosa Ribeiro, disse estar feliz com a participação das associações e do comércio nesta campanha. “Quero agradecer a iniciativa da vereadora Sônia Ferreira, por se empenhar com a campanha que tanto fará a diferença neste frio para muitas famílias”, comentou a secretária Maria Lúcia.