PORTO MURTINHO: Com apoio federal e estadual, o município investe R$ 67 milhões em obras

A prefeitura de Porto Murtinho, o Portal da Rota Bioceânica, vem trabalhando intensamente com um orçamento de R$ 67 milhões de recursos próprios e convênios para obras e projetos em vários setores, como infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, habitação, cultura e turismo, a maioria em elaboração. Dentre os investimentos estão a reforma e ampliação do Hospital Municipal Oscar Ramirez e a reurbanização da entrada da cidade a partir da BR-267.

Com uma gestão articulada com o Governo do Estado e com a bancada federal, o prefeito Nelson Cintra tem conquistado importantes investimentos para a região, garantindo assim o cumprimento da meta de sua gestão de preparar Porto Murtinho para a retomada do desenvolvimento com a implantação da Rota Bioceânica, corredor rodoviário de exportação que unirá Brasil, Paraguai, Argentina e Chile pelos oceanos Atlântico e Pacífico.



As parcerias de resultados

“É um conjunto da somatória de esforços, todos, governos federal e estadual e nossa Câmara de Vereadores, unidos em um único propósito, o de preparar a nossa cidade para o grande futuro de desenvolvimento e prosperidade que nos espera com esse Corredor Bioceânico”, afirma o prefeito murtinhense. “A sensação é de gratidão, em nome da nossa comunidade. Os recursos estão chegando e vamos transformar Murtinho para esse novo momento.”



Os convênios assinados com os governos federal e estadual, conforme relatório de abril, somam R$ 76,6 milhões em repasses financeiros, incluindo contrapartidas do município. São recursos oriundos de emendas parlamentares da bancada federal e também dos deputados estaduais, dentre os quais o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correa. Outros convênios são repasses diretos nas áreas de educação, saúde, cultura e agricultura familiar.



Mais saúde para a população

Uma das obras em andamento impacta diretamente na qualidade de vida da população e na melhoria dos serviços aos visitantes: a completa revitalização do Hospital Municipal Oscar Ramirez Pereira, com investimento total de R$ 5,6 milhões – recursos do Estado, emendas parlamentares e do município. O projeto inclui ampliação e reforma na parte elétrica, hidráulica, trocas de portas e janelas, pintura e telhado, entre outras estruturas



Ainda na área de saúde, foi concluída com recursos próprios a construção do posto de saúde do Bairro Caacupé, obra paralisada na gestão anterior. Com atendimento na área de saúde especializada da família, o novo PS será mobiliado para ser entregue à população. O Posto Central, que hoje atende os moradores do Caacupé e outros bairros, também está sendo ampliado, com mais duas salas, e o Posto Salim Cafure foi totalmente reformado.



Uma nova Porto Murtinho

“O que estamos fazendo na área da saúde é o coroamento das parcerias”, destaca o prefeito Nelson Cintra, ao acrescentar que a cidade vai ganhar uma nova entrada, entre a rotatória da BR-267 e a rua 13 de Junho, com 1.5 metros totalmente revitalizado. Apesar das chuvas, o cronograma de obras e serviços segue em execução, como a recuperação das vias públicas e manutenção da iluminação e da limpeza pública e das estradas de acesso à zona rural.

Nos últimos oito anos, o Estado destinou R$ 110 milhões para Porto Murtinho, dos quais R$ 85 milhões para infraestrutura, como parte do plano global de reestruturação da cidade para receber o novo ciclo de desenvolvimento. A prefeitura tem feito grandes investimentos também na renovação da frota de veículos, para todos os setores, e promovido eventos de grande repercussão no cenário cultural, com os festivais do Chamamé e Vozes na Fronteira.