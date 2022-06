Empreendedora de Chapadão do Sul e proprietária da empresa “Pamonha da Vó Ciça”, Clau Rodrigues, compartilhou sua trajetória com o público. Por meio do programa Cidade Empreendedora, o Sebrae/MS em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, promoveu, na manhã desta quarta-feira (1°), a palestra “Mãe Empoderada” em alusão ao Dia das Mães, comemorado no dia 08 de maio. Com objetivo de inspirar e motivar as mulheres a empreender, o evento aconteceu no Salão da Assistência Social do município.

A palestra foi ministrada pela empreendedora Clau Rodrigues, proprietária da empresa “Pamonha da Vó Ciça” em Chapadão do Sul. Mãe de quatro filhos, ela começou o negócio como uma alternativa para aumentar a renda da família e atualmente tem uma empresa consolidada que é referência no município. De acordo com a empresária, a palestra foi um momento oportuno para compartilhar vivências e experiências.

“O empreendedorismo mudou a minha vida e da minha família. Contar a minha história para as pessoas é mostrar que quando vemos uma oportunidade, devemos agarrá-la. O que eu quero é motivar essas pessoas e mostrar que elas são capazes de mudar as próprias vidas”, declarou Clau.

Na data o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, destacou a importância do evento para o município. “Hoje, tivemos a adesão de muitas pessoas para esse encontro, estamos vivendo um momento de muitas oportunidades. O desenvolvimento está chegando e nós precisamos nos preparar para conquistarmos nossa vida e nosso espaço”, comentou o prefeito.

Para Josiane Abadie, representante da Secretaria de Assistência Social de Porto Murtinho, a palestra foi bastante estimulante para os participantes. “Hoje nós recebemos a Clau e proporcionamos uma conversa motivacional, para mais de cem mulheres que são beneficiárias do Auxílio Brasil. O evento veio para inspirá-las a mudar de vida, e seguir um propósito de ser protagonista da sua própria história”, disse Josiane.

Segundo Laryssa Capriata, que trabalha como psicóloga no município, o momento foi essencial para a troca de experiências entre o público. “Foi uma experiência muito rica, devido a história da Clau, durante a palestra foi possível observar as expressões das pessoas, muitas concordaram com as falas dela, muitas pessoas se emocionaram. Tiveram homens presentes que se emocionaram e eles puderam naquele momento se colocar no lugar dela e de ouvir aquela fala”, complementa a psicóloga.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas através do site oficial ou por meio do número 0800 570 0800.