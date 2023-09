PORTO MURTINHO: Equipe do municipio vence dois jogos e segue na 19ª Copa Assomasul

Vencendo as equipes de Bela Vista por 1×0 e Caracol pelo placar de 3×2, o time do município de Porto Murtinho, se classificou, e segue em busca de mais um título da 19ª edição da Copa Assomasul, o maior evento esportivo da categoria em MS.

Os jogadores Lyneker Alfonso, Matheus Ferreira e Renan Corujinha, foram os autores dos gols que permitiram a classificação do time do Porto Murtinho.

A 3ª etapa da 2ª fase da competição foi realizada em Porto Murtinho no último sábado (3), no estádio Municipal Walfrido Concha, que registrou um grande público.

O prefeito Nelson Cintra Ribeiro (PSDB), grande entusiasta e apoiador da equipe murtinhense, comandada pelo técnico, professor Hélio Alfonso, recepcionou os colegas prefeitos, Neco Pagliosa, de Caracol e Reinaldo Benites, de Bela Vista e a caravana da Associação dos Municípios de MS (Assomasul), responsável organização e execução da Copa.

Ao lado do presidente da Câmara de Vereadores do município, Elbio Dos Santos Balta e dos vereadores, Sônia Ferreira, Rodrigo Fróes e Rudimar Castro, e dos secretários, Márcio Albuquerque (Esporte) Alexandre Viana (Obras) de Infraestrutura, Regis Ferreira (Planejamento), Marly Norimi Miyak (Finanças), Clayton Castilho (Turismo), Daniel Adam (Adjunto de Saúde), Cléia Lúcia, (Chefe de Gabinete), Isabel Fróes Ponce (Adjunta de Governo) gerentes, dentre outros colaboradores, o prefeito Nelson Cintra, desejou sucesso para as equipes participantes Caracol, Bela Visa, Corumbá, Bonito, e claro, torceu pela equipe murtinhense.

Além de Porto Murtinho, se classificaram para a 4ª Etapa da Copa Assomasul, as equipes de Corumbá e Caracol.