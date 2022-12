Os Projetos Sociais que despontam como o orgulho da população murtinhense, descobrindo novos talentos, valorizando a cultura regional e levando um trabalho transformador para todo o município, teve nesta quinta-feira (15), o evento de encerramento das atividades do ano de 2022.

Promovido pela Prefeitura de Porto Murtinho, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a iniciativa aconteceu na Praça de Eventos da cidade. Segundo o Prefeito Nelson Cintra Ribeiro, é uma alegria indescritível assistir as apresentações das talentosas crianças, nos projetos sociais que trabalham de modo inovador para resgatar a cidadania no município.

“É emocionante e motivador estar acompanhado de perto o desenvolvimento desses projetos, que ficam cada vez melhores. Eu me sinto feliz e honrado de estar como prefeito e agradeço e parabenizo a esse time, onde cada um é peça fundamental desta grande engrenagem.” disse

A festa iniciou-se com a amostra dos trabalhos do Projeto Judô de Ouro, destacando-os em suas participações nos Campeonatos Estaduais, seguida pelo mais novo Projeto Social do município, o Ballet Municipal de Porto Murtinho, Projeto Ciranda, a turma da Orquestra de Violões, o projeto social Corpo Coreográfico,Coral de Meninas Cantoras de Porto Murtinho, que se apresentou com a participação especial da Velha Guarda e encerrando com a Banda Municipal de Porto Murtinho.

Para a Primeira Dama, Secretária de Assistência Social e anfitriã do evento, Maria Lúcia Barbosa Ribeiro, os projetos sociais são um sonho pela valorização das crianças e jovens murtinhenses.

“O intuito é difundir e divulgar a cultura da região e também reafirmar para os jovens os valores de sua cidade natal por ações ligadas ao campo artístico e cultural. Agradeço ao Prefeito Nelson Cintra por não medir esforços nessa empreitada, bem como a minha equipe que brilhantemente vem trabalhando arduamente para que tudo saísse bem.” agradeceu

Na oportunidade, foi realizada a entrega dos certificados aos jovens Cases de Sucesso do Jovem Aprendiz, que se destacaram no programa e foram incorporados ao quadro dos servidores dos locais onde estagiaram. Os certificados foram entregues pelas mãos do prefeito Nelson Cintra, Secretária Municipal de Assistência Social, coordenadora do Jovem Aprendiz Gislaine Cano Diaz, Secretaria de Educação Rita de Cassia Padilha, as supervisoras Cléia Lúcia, Jociléia Correa e Maria Arce.

Os concluintes da Teoria Musical da Banda Municipal de Porto também foram agraciados com certificados de conclusão.