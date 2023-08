Porto Murtinho fortalece o Comtur e prioriza reestruturação do turismo

A estruturação do turismo em Porto Murtinho, cidade portal da Rota Bioceânica situada na fronteira com o Paraguai e a apenas 200 km de Bonito e Jardim, começa pela reativação e fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), que elegeu recentemente a sua nova diretoria. Com o apoio do prefeito Nelson Cintra, a secretaria municipal e Turismo, Cultura e Desenvolvimento Local atuará no fomento do setor e capacitação de mão-de-obra.

A criação da rota rodoviária internacional ligando Mato Grosso do Sul ao Pacífico (Chile), passando pelo Paraguai e Argentina, é um novo nicho de mercado para o turismo fronteiriço, onde Porto Murtinho fica no centro migratório e se potencializa como corredor desse fluxo de visitantes atraído pelo fácil acesso e atratividade dos roteiros liderados por Bonito e Pantanal. Mas, a cidade precisa se preparar e se organizar, criar produtos e qualificar os serviços.

Hoje, o turismo de Porto Murtinho é, basicamente, a pesca esportiva, que pouco agrega à economia local por não haver um ordenamento e poucas empresas regulamentadas. Banhada pelo Rio Paraguai, é o segundo maior município do Pantanal, concentrando uma rica biodiversidade influenciada pelo Chaco paraguaio e com forte vocação para o ecoturismo. Sem falar da expressiva cultura fronteiriça e o centro histórico com seus casarões e monumentos.

Política de fomento

Com larga experiência no turismo adquirida na região de Bonito, onde contribuiu para o desenvolvimento da atividade local como gestor público e empresário, o secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Local, Clayton Castilho, está empenhado em mudar o perfil da cidade como destino e agora encontrou no Comtur um grande parceiro para cumprir as metas e ações. Ele está entusiasmado com o envolvimento e comprometimento do trade murtinhense.

“Depois da formação da nova diretoria tivemos uma reunião muito produtiva do Comtur, com a presença maciça dos empresários, e isso nos motiva e cria a expectativa de que consigamos implementar uma nova política de fomento ao turismo”, disse Castilho. “Com certeza, com esse grupo coeso e o apoio do prefeito Nelson Cintra atingiremos nossos objetivos, que é buscar o ordenamento da atividade e a capacitação dos serviços, nossas prioridades”, acrescenta.

Por ocasião da eleição da diretoria do conselho, na última semana de julho, o prefeito murtinhense destacou o papel e a importância do órgão na condução do processo de legitimar o turismo como mais uma atividade econômica e de geração de renda. Ele falou que a prefeitura está investindo na revitalização do porto-geral, um point da cidade que precisa ser estruturado. “Temos que estar preparados também no turismo para a Rota Bioceânica”, disse.

Capacitação: calendário

A reestruturação do turismo conta com a parceria do Sebrae. O consultor Volmir Meneguzzo participou das reuniões do Comtur e apresentou a proposta do programa Agentes de Roteiros Turísticos, que trabalha o fortalecimento da governança local e a implementação de novos produtos turísticos. O objetivo é consolidar o turismo de Porto Murtinho, com produtos diversificados na prateleira das grandes feiras e que atendam as demandas atuais do mercado.

Em reunião no dia 7 de agosto, outros segmentos da cadeia, como a Colônia de Pescadores, participaram com compromisso de somar na implementação das ações. Na oportunidade, o conselho discutiu e aprovou as alterações no regimento interno e definiu um plano de trabalho centrado na qualificação profissional, conforte as demandas. Foi elaborado um calendário com cursos, de outubro a janeiro de 2024, começando com primeiros socorros para piloteiros.

Pesque e solte

“O turismo que queremos começa pela profissionalização”, comenta o novo presidente do Comtur, empresário Alexandre Genes. “Faremos um levantamento do que dispomos de mão-de-obra ativa, em todos os segmentos, e vamos investir na capacitação desse pessoal, aproveitando o período da piracema”, acrescenta, reforçando que outra medida crucial é captar recursos para o Fundo Municipal de Turismo, hoje sem um centavo em caixa.

Genes está apostando na transformação do turismo murtinhense. “Estão todos unidos e contamos com o apoio do prefeito Nelson Cintra e da Câmara de Vereadores”, observa. Ele tem planos de mudar também o perfil da pesca esportiva, com adesão ao pesque e solte, hoje uma tendência mundial em favor da sustentabilidade. “Vamos organizar um grande evento para encerrar a pesca, em novembro, e propor uma discussão ampla sobre o pesque e solte”, anunciou.

A composição da nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo ficou assim: presidente, Alexandre Genes; vice-presidente, Omar Heredia; e tesoureiro, o ex-presidente Marco Aurélio Nunes dos Santos.