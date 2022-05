A Gerência de Trânsito de Porto Murtinho, participou na quarta-feira (18) do PNATRANS – Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 2022. O encontro leva o mesmo tema do maio amarelo “JUNTOS SALVAMOS VIDAS” para este biênio e tem o intuito de nortear todas as ações dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e afeta toda a sociedade, pois visa à redução do número de mortes e lesões no trânsito.