Portal da Rota Bioceânica, Porto Murtinho será a capital internacional do chamamé por quatro dias – de 11 a 14 de novembro – com a realização do festival que celebra um dos elementos símbolos da cultura regional, cuja identidade se expressa na diversidade da música, arte e gastronomia. O megaevento é uma realização da prefeitura local e seu lançamento ocorrerá neste sábado (5), às 18h, no Cine Teatro Ney Machado Mesquita, porto-geral da cidade.

O Festival Internacional do Chamamé conta com o apoio do Governo do Estado e da Fundação de Cultura de MS (FCMS) e parceria do Instituto Cultural Chamamé MS. A extensa programação tem seu forte na cultura, com 49 shows de música e espetáculos de dança regionais e internacionais, abertos ao público durante os quatro dias, além de seminários abordando o turismo e a Rota Bioceânica, oficinas de dança e artesanato e feira de gastronomia.

Porto Murtinho foi uma das portas de difusão do chamamé, que chegou ao então sul de Mato Grosso pelos rios da Prata e do Paraguai, no final do século XIX. Segundo o prefeito Nelson Cintra, o gênero musical de origem argentina sempre foi presente na cultura local, por influência da fronteira, e o desafio é fazer com que as novas gerações se encarreguem de dar continuidade a este legado.

“O festival é uma oportunidade de resgatarmos uma tradição e estimular as novas gerações a incluírem um bem extraordinário da cultura fronteiriça em seus repertórios”, disse o prefeito Nelson Cintra. “Estamos construindo um encontro para relacionamentos, convivência, intercâmbios e negócios. O festival busca fortalecer essa cultura, valorizar o movimento chamamezeiro e difundir o turismo e a cultura com os países que compõe a Rota Bioceânica”, ressaltou.

Ritmos da fronteira

A cerimônia de lançamento inclui a entrega da revitalização do Cine Teatro Ney Machado Mesquita, um dos patrimônios históricos da cidade fronteiriça. O prédio foi construído no período de colonização do município para depósito da erva-mate, cujo ciclo na região ocorreu até os anos de 1950. Posteriormente, funcionou como cinema e foi palco de grandes eventos, fechando em 2015. Pela segunda vez é restaurado na gestão do prefeito Nelson Cintra.

A perspectiva é que o festival envolva 800 pessoas, fomentando o intercâmbio cultural transfronteiriço. As apresentações contarão com 37 grupos, sendo sete deles de dança, com artistas paraguaios e argentinos, e os demais serão músicos dos países vizinhos e grupos regionais. Plural, terá também ritmos correlatos, como a guarânia, o rasqueado e katchaka, com baile pantaneiro nas madrugadas com previsão de prosseguir até o sol raiar.

As atrações de destaque são: o acordeonista argentino Santhyago Rios, que executará o Hino de Mato Grosso do Sul no primeiro dia do festival; Castelo & Elinho Filho (MS); Fuelles Correntinos e Carolina Rojas (Argentina); Banda y Ballet Folklórico Municipal de Asunción, Mirta Noemi Talavera e Terezita Vellozo (Paraguai); e o multi-instrumentista sul-mato-grossense Marcelo Loureiro; o coral Meninas Cantores e a Orquestra de Violões de Porto Murtinho.

Segundo Orivaldo Mengual, presidente do Instituto Chamamé MS e dietor-geral do festival, Porto Murtinho assume papel estratégico para a implementação da Rota Bioceânica ao promover encontro com seminários e debates em torno da cultura, do turismo e dos investimentos em logística, que já estão ocorrendo. Além de se apresentar como palco para uma rica programação de shows e espetáculos, feira de artesanato e atividades formativas.

Serviço – O 1º Festival Internacional do Chamamé acontece de 11 a 14 de novembro, na Praça de Eventos de Porto Murtinho José Barbosa de Souza Coelho. Acompanhe a programação pelo site, Instagram, Twitter Facebook e Youtube.