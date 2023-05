PORTO MURTINHO: Maior feira do Chaco Paraguaio divulga turismo do município

Como parte do plano diretor de Porto Murtinho para o novo ciclo de desenvolvimento que se projeta com a implantação da Rota Bioceânica (Brasil, Argentina, Paraguai e Chile), o turismo da cidade fronteiriça já se estrutura para o esperado fluxo de visitantes entre Mato Grosso do Sul e o litoral chileno. Com essa visão, a prefeitura de Porto Murtinho se antecipa e começa a promover o destino, que tem como vitrine o Pantanal, nos países que integram o corredor.

O município está investindo em um grande evento agropecuário na cidade paraguaia de Filadelfia – eixo da rota -, distante 290 km da fronteira, onde, de 24 a 27 de maio, será realizada uma das maiores feiras de negócios do Paraguai, a Exposição Pioneiros do Chaco. A prefeitura locou um estande e fará uma ação de divulgação dos seus atrativos, com foco nas colônias menonitas, cuja população despertou interesse em conhecer as belezas de Mato Grosso do Sul.

“Vamos marcar nossa presença nessa feira, como a primeira de uma séria que pretendemos participar no trecho da Bioceânica, com o intuito de informar o que temos na nossa região em termos de natureza, pesca, observação de aves, a cultura, gastronomia e também nossa história”, explica Clayton Castilho, secretário municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Local. “Vamos trabalhar com folhetagem e um vídeo abordando os nossos atrativos.”

Porto Murtinho foi declarada Portal da Bioceânica pela sua localização estratégica desse novo corredor de comércio do Brasil com o mercado asiático, reduzindo custos em relação a rota marítima pelo Atlântico. A 6 km da cidade está sendo construída a ponte de 1.300 metros sobre o Rio Paraguai, na fronteira com Carmelo Peralta (Paraguai), que ligará o tronco rodoviário de Mato Grosso do Sul com os portos de Antofagasta e Iquiqui, no Chile.

Murtinho: portal do turismo

A rota turística dentro do corredor bioceânico está sendo planejada, desde Campo Grande, e os estudos acadêmicos já realizados apontam que o Estado, como um dos principais destinos do Brasil, será um dos beneficiados com a grande demanda de turistas desde a costa do Pacífico em direção ao Pantanal e região de Bonito (Serra da Bodoquena). A facilidade de acesso (rodovias asfaltadas) é um dos pontos positivos para esse boom no turismo latino.

“Como centro dessa logística, Murtinho será a porta de entrada de turistas do Paraguai, argentina, chile e outros países e estamos nos preparando para esse momento, melhorando a nossa estrutura e os serviços”

aponta o secretário. “O turismo é prioridade para o prefeito Nelson Cintra e estamos capacitação mão-de-obra, fortalecendo o Conselho Municipal de Turismo, criando novos produtos e incentivando o empresariado a investir na cidade”, cita.

O estande de Porto Murtinho terá a participação também dos municípios de Bonito e Jardim, convidados pelo prefeito Nelson Cintra, que estará presente ao evento, juntamente com a primeira-dama, Maria Lucia Barbosa; o secretário Clayton Castilho; e a assessora de projetos, Vivian Cruz. A Expo Pioneiros do Chaco reunirá milhares de visitantes, com a presença de mais de 500 expositores e 25 mil produtores, a maioria das colônias menonitas.