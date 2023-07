PORTO MURTINHO: Nelson Cintra defende construção da ponte do Apa para integrar Concepción à Murtinho e Bioceânica

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, defendeu a integração do Departamento de Concepcion, no Paraguai, à Rota Bioceânica, por duas vertentes de transportes que também beneficiariam Mato Grosso do Sul e, em especial, a região de fronteira: a reativação do ramal ferroviário entre Campo Grande e Ponta Porã e a construção da ponte sobre o Rio Apa. O acesso fluvial reduziria a distância de Concepcion e Porto Murtinho em 200 km.

Cintra participou do Seminário Internacional sobre Integração Regional de Concepcion, ao lado dos vereadores murtinhenses Elbio dos Santos Balsa (presidente da Câmara Municipal) e Rodrigo Fróes Acosta. Um dos atores fronteiriços que lideraram o movimento pela integração Brasil-Paraguai, desde a década de 1990, reafirmou que a Bioceânico será a redenção econômica os quatro países (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile) que integram o corredor.

“Foi muito proveitosa a nossa participação no seminário, onde expusemos o nosso trabalho e dos companheiros paraguaios na viabilização desse novo caminho, que hoje está se tornando uma realidade”, disse. “Concepcion não pode ficar de fora e assumimos o compromisso de lutar pela construção da ponte sobre o Rio Apa, que vai encurtar o caminho com Porto Murtinho. Dissemos que Concepcion sempre esteve no nosso sonho da Rota Bioceânica.”

Cenário de otimismo

Nelson Cintra destacou a presença no evento do deputado estadual por Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian Neto, que falou sobre a integração fronteira com ênfase na reativação da ferrovia Campo Grande-Ponta Porã e construção de um ramal até Concepcion. O prefeito também revalidou seu otimismo em relação a retomada do crescimento de Porto Murtinho, denominado Portal da Bioceânica, como centro de um novo sistema hidroviário de transportes.

“Esse ano vamos exportar pelo Rio Paraguai quase dois milhões de toneladas de grãos, reflexo do novo momento do nosso município, que se tornou um entreposto fluvial, com projeção de ter três grandes portos graças a política de incentivos do nosso Governo do Estado. O corredor rodoviário é fruto do trabalho dos irmãos paraguaios. Sem o asfalto (ligando a fronteira de MS com a Argentina) não teríamos a Bioceânica, isso é um fato”, reconheceu.

A comitiva de Mato Grosso do Sul foi recepcionada pelas autoridades paraguaias, entre lideranças políticas e empresariais, dentre as quais a governadora do Departamento, Zulma Dominguez de Cazal, e a senadora Noelia Cabrera. Os temas do Seminário Internacional sobre Integração Regional de Concepcion foram: política industrial e oportunidades de investimentos, a partir da viabilização dos projetos de integração logística da fronteira – ferrovia e ponte.