PORTO MURTINHO: Nelson Cintra entrega 10 veículos para saúde e social: investimento de R$ 1,6 milhão

Como parte dos festejos em comemoração aos 111 anos de emancipação do município de Porto Murtinho, o prefeito Nelson Cintra entregou neste domingo (11) dez veículos para atender os serviços essenciais nas áreas de saúde e assistência social, totalizando investimento de R$ 1,6 milhão. Os recursos são provenientes de emendas dos deputados federais Rose Modesto e Geraldo Rezende e da ex-parlamentar Bia Cavassa e dos onze vereadores.

A entrega ocorreu no pátio da Praça de Eventos, ao final do desfile cívico-militar-fluvial, que reuniu a rede escolar da cidade, escolas do Paraguai e unidades militares e atraiu milhares de pessoas. O prefeito murtinhense realçou que os recursos garantidos para a compra da nova frota são resultado do bom relacionamento que mantém com a bancada federal e com a Câmara de Vereadores e a elaboração de bons projetos pela sua consultoria técnica.

“Esses veículos fazem parte de um pacote de investimentos que estamos recebendo, com o apoio da bancada federal, do Governo do Estado e também dos vereadores”, disse Nelson Cintra. Durante o ato formal de entrega dos veículos, o presidente da Câmara Municipal, Élbio dos Santos Balta, destacou que o prefeito tem cumprido compromissos com os vereadores, citando a emenda impositiva de R$ 620 mil, que possibilitou a compra de quatro carros.

Desfile

A população murtinhense concentrou-se logo cedo na rua Pedro Celestino para assistir ao desfile cívico-militar, que durou mais de três horas e contou com a presença dos prefeitos das cidades vizinhas de Caracol, Carlos Humberto Pagliosa; Bodoquena, Kazu Horii; e de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher. O evento também foi prestigiado pelos secretários municipais e autoridades militares, dentre as quais o comandante da Capitania Fluvial do Pantanal, capitão Marcelo Verneck.

O desfile em comemoração ao aniversário do município fronteiriço, que completa 111 anos no próximo dia 13, ocorrei em um domingo com clima ameno, prenunciando mudança climática. O prefeito Nelson Cintra e a secretária municipal de Assistência Social, Maria Lucia Ribeiro, receberam várias homenagens dos alunos, a maioria crianças. Durante a celebração, as escolas exaltaram a transformação econômica da cidade com o advento da Rota Bioceânica.

Enceramento o ato, ocorreu o já tradicional desfile fluvial, no Rio Paraguai, de equipamentos da Marinha e do Exército no controle da fronteira e da soberania nacional. Na região pantaneira desde 1873, quando se instalou o 6º Distrito Naval de Ladário, a Marinha desfilou com seu Navio Almirante Leverger e cinco pequenas embarcações. O Exército apresentou suas lanchas de transporte de tropa e de operações. O público lotou a orla do porto-geral.