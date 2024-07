PORTO MURTINHO: Prefeito Nelson Cintra Acompanha Governador Riedel na Entrega de Obras em Bonito.

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, esteve presente na cerimônia de entrega de obras realizadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em Bonito, junto ao governador Eduardo Riedel. O evento marcou investimentos que somam mais de 400 milhões de reais na região, impulsionando o desenvolvimento local.

A cerimônia contou com a presença do senador Nelsinho Trad, do deputado estadual Paulo Corrêa, do secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Rocha, do prefeito de Bodoquena Kazuo, e outras autoridades. Todos destacaram a importância da colaboração para o progresso das cidades do estado.

Durante a cerimônia, foram inauguradas várias obras de infraestrutura, incluindo a pavimentação da MS-345, que liga Anastácio a Bonito. Melhorias nas estradas vicinais e pontos turísticos como a Gruta do Lago Azul também foram destacadas.

“O Governo do Estado está investindo na pavimentação da MS-345, na Rodovia MS-267 e na construção da ponte da Rota Bioceânica, que ligará Porto Murtinho ao Paraguai. Esta ponte, com 1.300 metros de extensão, será a maior obra de integração da América Latina, facilitando o transporte de mercadorias e promovendo o desenvolvimento econômico de toda a região. Porto Murtinho, como centro geográfico da América do Sul, é crucial para o escoamento da produção agrícola e requer investimentos robustos para continuar a crescer”, destacou Nelson Cintra. “Estive ao lado do prefeito de Bodoquena, Kazuo. Juntos, cuidamos das aldeias Barro Preto, Tomázia e Alves de Barros, buscando sempre melhorar a vida das comunidades indígenas.”

O governador Eduardo Riedel destacou: “O Mato Grosso do Sul se destaca no cenário nacional como uma das economias que mais crescem, comparável ao ritmo de crescimento da China, mostrando a eficácia das políticas públicas implementadas e o potencial de desenvolvimento do estado.”