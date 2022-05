Em Coxim o prefeito Nelson Cintra assinou a ordem de serviço para ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Francisco Gomes de Bezerra, com investimentos de R $186.042,53. A estimativa é que a unidade seja entregue 6 meses. A empresa responsável pela construção, ampliação e reforma será a Alexandre e CIA LTDA, e o projeto conta com uma sala de reuniões, 3 banheiros, área de circulação e sala administrativa. “Estamos estruturando a área de saúde promovendo qualidade de serviço aos profissionais e à população”, disse o prefeito que anunciou a ampliação do Posto de Saúde do bairro Salim Cafure, e a construção da nova UBS no bairro Nossa Senhora de Caacupê.