PORTO MURTINHO: Prefeito Nelson Cintra e Senadora Soraya Thronicke Visitam Obras de Piso Intertravado em Região de Turismo de Pousadas.

O Prefeito Nelson Cintra e a Senadora Soraya Thronicke visitaram nesta manhã de sábado as obras de instalação de piso intertravado na região turística de pousadas do município. A iniciativa, que visa melhorar a infraestrutura e atratividade da área, é fruto de uma emenda parlamentar aprovada pela senadora, destinando aproximadamente dois milhões de reais para o projeto.

Durante a visita, o prefeito Nelson Cintra destacou a importância das obras para o desenvolvimento do turismo local. “Esta melhoria não só proporcionará mais conforto e segurança aos nossos turistas e moradores, mas também valorizará nossa região, atraindo mais visitantes e investidores”, afirmou Cintra.

A Senadora Soraya Thronicke, responsável pela aprovação da emenda, ressaltou seu compromisso com o desenvolvimento regional e o turismo sustentável. “Investir em infraestrutura é essencial para impulsionar a economia local e garantir que nossas belezas naturais sejam apreciadas de maneira adequada e segura. Este projeto é um passo importante nesse sentido”, disse Thronicke.

Os empresários locais também estão otimistas com as melhorias, disse um empresário da região beneficiada “Essas obras são um grande avanço para nós. Com uma infraestrutura melhor, podemos oferecer um serviço de maior qualidade e atrair mais hóspedes, especialmente em períodos de alta.

A administração municipal, juntamente com o apoio da senadora, continuará trabalhando para desenvolver projetos que promovam o crescimento sustentável e a valorização do município.