A cerimônia contou também com a presença do Cônsul do Paraguai, Diego Gahaxi, comandante do 14º subgrupamento do Corpo de Bombeiros, Tenente QOBM, Roxane Vandressa; Comandante do 3º Pelotão do 11º Batalhão da Polícia Militar de Porto Murtinho, Tenente QOAPM Luciano Rios Cabreira; Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Março Aurélio Nunes dos Santos; Despachante Náutico, João Batista Fernandes Dultra, Gerente do Banco do Brasil, Março Aurélio Vieira, Gerentes do Banco Bradesco, Wagner Dias Fukushima, vereadora Sônia Ferreira, secretários municipal, familiares e amigos.