Nesta quarta-feira (25), o Prefeito Municipal Nelson Cintra Ribeiro, a Diretora-Presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab) do Mato Grosso do Sul Maria do Carmo Avesani Lopez e a Gerente de Habitação Sirley Pacheco, realizaram a entrega de 88 lotes urbanizados para as famílias selecionadas.

Na fala de Maria do Carmo: “Essa junção de esforços, é o que permite todos conseguirem ter a moradia própria e daqui 02 anos, vocês terão a casa pronta. Estamos cumprindo mais uma etapa da nossa missão e daremos continuidade ao Projeto.”

O Projeto Lote Urbanizado é uma parceria entre o Estado, Município e o Cidadão, onde a Prefeitura realiza a doação do terreno, o Estado constrói a base e a família selecionada constrói a casa no prazo de até 02 anos, dividido por etapas. Além de providenciar a rede de energia e rede de esgoto para a casa, toda a construção é acompanhada por um Engenheiro do Município, e as famílias são acompanhadas por um Assistente Social.

Em Porto Murtinho, na atual gestão, o Projeto Lote Urbanizado já soma 117 bases entregues, além de 29 casas que foram entregues prontas.