Em cerimônia realizada nesta última sexta-feira (28), a Prefeitura de Porto Murtinho, objetivando facilitar na agilidade e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população, realizou a entrega de 7 veículos para as secretarias de saúde, assistência social, esportes e secretaria de infraestrutura.

De acordo com o prefeito Nelson Cintra, a entrega dos veículos é um momento histórico a ser celebrado. “Fico emocionado ao poder realizar hoje a entrega desses veículos à população. É a captação de recursos sendo utilizado positivamente, otimizando a demanda de serviços e somando significativamente no trabalho da gestão. É investir nas pessoas.” afirmou o prefeito

Dentre os veículos entregues, estão um Micro-ônibus com 32 lugares, adquirido com recursos próprios da prefeitura, 3 Motos da marca Yamaha, advindo de emenda parlamentar através do deputado federal Felipe Orro, 1 Motoniveladora, entregue pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 1 Carro da marca Chronos Fiat, por meio da emenda da deputada federal e ministra Tereza Cristina e 1 Carro Kwid Renault, resultado da doação de um produtor rural.

Para o Presidente do Poder Legislativo, vereador Elbio dos Santos Balta, a parceria do poder executivo e câmara municipal só enriquece o trabalho voltado à comunidade. “O micro-ônibus, uma solicitação dos vereadores, foi prontamente atendido pela gestão, através do Prefeito Nelson Cintra! Uma ação que irá beneficiar os esportistas do município e atender também as igrejas locais e projetos sociais. Esse trabalho em conjunto só traz resultados positivos para os murtinhenses.” disse o presidente

O evento, que contou com a presença da população, diretores e servidores da prefeitura, trouxe também a participação da Banda Municipal de Porto Murtinho, em uma referência cívica, cultural e social da cidade, abrilhantando a cerimônia de abertura, com diversas apresentações musicais.

Em clima de festa, as chaves dos veículos foram entregues pelas mãos do chefe do poder executivo, Prefeito Nelson Cintra e vereadores, aos secretários das pastas às quais os automóveis foram direcionados.

“Agradecemos ao governo do estado e aos deputados que destinaram os recursos para comprar tudo isso, em especial a Ministra Tereza Cristina, que destinou um carro para atender a Casa Lar de Porto Murtinho. Temos a certeza de que esse veículo vai somar muito para o trabalho da instituição!” salientou a Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social, Maria Lúcia Barbosa Ribeiro, em fala nesta última sexta-feira.