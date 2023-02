Na última sexta-feira (10), ocorreu a Cerimônia de Encerramento do Programa Cidade Empreendedora ciclo 2021/2022 e Entrega do Mapa de Oportunidades para o Prefeito Nelson Cintra.

Algumas das vertentes trabalhadas pelo programa Cidade Empreendedora em Porto Murtinho, executadas ao longo dos últimos 20 meses, foram o apoio ao comércio local e agricultura familiar, desburocratização e melhoria dos processos municipais e incentivo à participação dos pequenos negócios nas compras públicas, além da promoção de uma cultura empreendedora nas escolas e fortalecimento do turismo.

Na mesma data, o prefeito também assinou uma nova parceria com o Sebrae/MS para a continuidade do trabalho por meio do programa Cidade Empreendedora.

Também foi entregue ao prefeito o “Mapa de Oportunidades” – documento elaborado a partir de um levantamento feito pelo Sebrae/MS que identificou as demandas de grandes empresas presentes no município, Vicari Caminho dos Andes e FV Cereais, e os pequenos negócios que poderiam se tornar fornecedores, para possibilitar a conexão entre eles e o fortalecimento do comércio local.

Algumas das ações da Cidade Empreendedora no município foram a Sala do Empreendedor, a vinda de unidades móveis de capacitação que promoveram cursos em diversas áreas, a realização do Dia da Oportunidade que contou com oficinas e palestras gratuitas, a participação de Porto Murtinho no 1º Desafio Estadual das Merendeiras, a realização por meio das escolas do município do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), entre outras muitas realizações e atendimentos aos empreendedores.