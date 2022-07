Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura Municipal em parceria com o SEBRAE/MS, por meio do Programa Cidade Empreendedora, deu início ao programa de formação de empreendedores – Empretec, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil.