O Programa “Criança Feliz” realiza nesta terça-feira (24), a entrega de lembrancinhas em alusão ao Dia Das Mães, produzidas pela equipe da Secretaria de Assistência Social, para as 89 mães acompanhadas pelo Programa. As visitadoras sociais Arisbelcy Souza, Norma Gladis Escobar, Nidia Andini Ricardi, Gabrielle de Jesus Cunha realizam a entrega nas residências das famílias atendidas, com objetivo de fortalecer vínculos e valorizar a figura materna.