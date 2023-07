Porto Murtinho realiza a 13º Conferência Municipal da Assistência Social

A prefeitura de Porto Murtinho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social promovem, nos dias 12 e 13 de julho, a 13ª Conferência Municipal da Assistência Social, envolvendo todos os segmentos locais e a sociedade civil na avaliação das políticas públicas para o setor e ainda na definição de diretrizes para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O encontro está sendo realizado, simultaneamente, nos demais municípios da região Sudoeste – uma preparação para a conferência regional que será realizada em Porto Murtinho, no dia 4 de agosto. Esse evento contará com a participação dos 12 municípios que compõe a região. A Conferência Nacional está marcada para o período de 5 a 8 de dezembro, em Brasília.

O tema da Conferência Municipal é “Reconstrução do SUAS que temos e o SUAS que queremos”, uma oportunidade, segundo a secretaria municipal de Assistência Social, Maria Lucia Barbosa Ribeiro, “de se buscar garantias para o Sistema Único que queremos em benefício da nossa população e o pleno exercício do controle social”.

Programação

A 13ª Conferência Municipal da Assistência Social será realizada no auditório do Cine Teatro Ney Machado Mesquita. A abertura com apresentação cultural, no dia 12, está prevista para às 19h, com a presença do prefeito Nelson Cintra e demais autoridades. Na sequência, após a cerimônia, ocorrerá a palestra com o tema da conferência ministrada pela gestora em políticas sociais Marcia Ratti, atualmente na Coordenadoria Estadual de Gestão do SUAS.

No dia 13, os trabalhos terão início às 7h30, com leitura do regime interno, segunda palestra da gestora Márcia Ratti e debate, com a divisão dos grupos por eixos, que se encerrará às 1h45. Em seguida, serão apresentadas as propostas e a aprovação das mesmas e das moções (se houver). O último item da conferência será a eleição dos delegados, com encerramento às 17h.