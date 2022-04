A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho e a Secretaria de Obras, Habitação e Saneamento realizaram um encontro com produtores rurais e representantes da Vigilância Sanitária, da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) e a Polícia Militar Ambiental na tarde desta segunda-feira (18) na Câmara Municipal de Vereadores para buscar uma solução para os animais que ficam soltos na área urbana do município.

Para o secretário Municipal de Obras, Habitação e Saneamento, Paulo Francisco Carvalho esta é uma situação que se arrasta há muito tempo no município. “Este é problema de ordem pública e sanitária. Não podemos colocar a vida das pessoas em risco. Precisamos resolver este assunto e o papel da pasta, enquanto fiscalizador, será realizado. Nós recebemos muitas denúncias da população sobre os animais soltos nas vias, em área urbana. E a reunião de hoje surgiu com o intuito de orientar, conscientizar e informar quais são os riscos das sanções que os produtores estão suscetíveis”, frisou Paulo.

A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Salvadora Camargo, falou da proposta do evento com a intenção de conscientizar os produtores e donos dos animais que transitam livremente pela BR. “O risco desses animais na pista é imenso. Os proprietários são notificados nesses casos e a partir daí eles podem ser responsabilizados. Caso aconteça um acidente com esse animal, o dano material vai ser cobrado e poderá ser ressarcido, mas e uma vida que se foi? Não há reparação para isso! É necessário manter esses animais em uma cerca, nas propriedades”, alertou Salvadora.

Ainda durante o encontro, foi tratado da possibilidade de assinatura de um convênio entre a PRF e a prefeitura para realização de um trabalho em conjunto para retirada dos animais encontrados soltos na rodovia que deverão ser levados para um local e que os proprietários serão notificados, multados e terão ainda que pagar as diárias do período que o animal ficou sob a responsabilidade do ente público. Oportunamente, os representantes da Polícia Militar Ambiental, Vigilância Sanitária e IAGRO citaram as legislações vigentes e as obrigações fiscalizatórios e sancionatórias de cada órgão.