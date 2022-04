A prefeitura de Porto Murtinho, por meio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – @scfvpm, realizou nesta terça-feira (12), a entrega de 210 ovos da Páscoa para as crianças dos projetos sociais do município.

A ação contou com a fala de Carlos Antônio Casacurta, que representou os pais presentes, discorrendo sobre o verdadeiro significado da Páscoa para os pequenos.

Também esteve presente na entrega a secretaria de Assistência Social e Primeira-Dama, Maria Lúcia Barbosa Ribeiro.