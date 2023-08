Porto Murtinho se destaca no Festival do Sobá com projetos sociais de incentivo à música

O público que compareceu na noite de sábado (12) na Feira Central de Campo Grande aplaudiu e se emocionou com a apresentação do Coral das Meninas Cantoras e da Orquestra de Violões, iniciativas na área cultural que integram os projetos sociais da prefeitura de Porto Murtinho. A apresentação especial das crianças murtinhenses abrilhantou a programação da 16ª edição do Festival do Sobá, que promove e celebra a gastronomia trazida pelos japoneses, hoje patrimônio cultural do Estado.

A participação de Porto Murtinho nesse evento foi um convite da presidente da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur), Alvira Appel, incentivadora das manifestações culturais e entusiasta com os projetos sociais criados pelo prefeito Nelson Cintra voltados à música como meio de promover a cidadania e resgatar a dignidade. “Foi uma noite maravilhosa, ficamos muito felizes em participar do evento e mostrar os nossos valores musicais da fronteira”, disse o prefeito, presente ao evento.

Transformando vidas

Com a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho Maria Lucia Ribeiro à frente de todas as ações, os talentosos jovens cantores e músicos murtinhenses mais uma vez encantaram o público, como ocorre em todas as suas apresentações. Os dois projetos musicais fazem parte da política desenvolvida pela atual gestão de combate às desigualdades sociais, em especial ao apoio aos jovens em situação de vulnerabilidade, por meio da cultura e do esporte.

“São projetos vitoriosos, que transformam vidas e tornam essas crianças preparadas para uma vida melhor, onde estamos plantando uma nova esperança, abrindo horizontes para esses jovens longe das drogas”, disse a secretaria, que acompanhou os grupos até a Capital. “O transporte é difícil, são mais de cinco veículos para levar e trazer a delegação, mas a gente sente-se gratificada. Além das apresentações, esses jovens saem do interior e aprendem coisas novas, o que é bom para o crescimento e amadurecimento deles”, pontua.

Os grupos do coral e dos violões passaram dois dias inesquecíveis em Campo Grande, onde tiveram a oportunidade de conhecer o Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, e visitar outros atrativos da cidade. Eles foram acolhidos pelo prefeito Nelson Cintra e pela primeira-dama Maria Lucia em sua residência na Capital, onde receberam todo o apoio. “Não é fácil essa locomoção, a distância é longa, porém a viagem promove a autoestima, além de proporcionar uma visão maior do mundo e ter responsabilidades e disciplina”, comenta Maria Lucia.

“Não temos crianças de rua”

A primeira apresentação especial de Porto Murtinho no Festival do Sobá mostrou a magia do Coral das Meninas Cantoras, projeto desenvolvido desde 2005 pelas gestões do prefeito Nelson Cintra e que já envolveu mais de 500 crianças e jovens entre oito e 15 anos. “Estamos colhendo os frutos, todos estão encaminhados, são verdadeiros cidadãos, muitos com formação profissional. O projeto trabalha os valores morais, sociais e culturais, tirando-as do ócio, não temos crianças de rua na nossa cidade”, diz o maestro Luiz Quirino.

Com 27 crianças e jovens no palco, o coral interpretou oito músicas do cancioneiro regional e fronteiriço, em três idiomas (português, espanhol e guarani), dentre as quais Alma Guarani, Trem do Pantanal, Paloma Blanca, Meu Mato Grosso do Sul, Mercedita, Pajaro Choqui e Tupi. A Orquestra dos Violões, com 30 integrantes, fez uma apresentação impecável, mostrando a evolução dos jovens músicos na interpretação das músicas Chalana, Ana Julia, Índia, Bandida (no ritmo latino katchaka), Mercedita e Sinônimos.