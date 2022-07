Com a abertura 4ª Jornada Pedagógica: Replanejar, Repensar, Reinventar para avançarmos, a Secretaria Municipal de Educação realizou ontem, 26, na Escola Municipal Thomaz Larangeiras, a abertura destinada ao público Docente e Gestor das Escolas Municipais de Porto Murtinho.

A Jornada Pedagógica iniciou-se com momento ecumênico, ministrado pelo Pastor Luiz Evandro Pache, realizando junto aos presentes, uma oração para abertura da cerimônia.

Logo após, foi apresentado um vídeo institucional, abordando o 1º semestre do ano letivo, seguido de um vídeo de reflexão sobre a recomposição de aprendizagem para enfrentar os impactos e as desvantagens provocadas pela COVID-19 e acelerar o processo de ensino, considerando os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes.

A Mesa de Honra foi composta pela secretária municipal de educação, Rita de Cássia Padilha, representante da câmara de vereadores, Regina Heyn, representando a presidente do Sinted professora, Lucidia Balbuena, presidente do conselho do conselho municipal de educação, Zunilda Lopes, diretora da Escola Municipal Thomaz Larangeiras, Roselete Valensuela e a coordenadora pedagógica, Cínthia Flores.

Em sua fala, a vereadora Regina Heyn, procurou lançar um novo olhar sobre a prática docente, levando todos a tecer questionamentos e pensamentos mais fundamentados na realidade dos discentes, destacando-se de forma veemente as circunstâncias nas quais estamos inseridos. “Parabenizo o tema escolhido, acredito que depois de dois anos de pandemia, de fato, planejar é muito importante, mas o que mais me chamou atenção foi a palavra reinventar, e vocês se reinventaram nessa pandemia, não pararam de ensinar e mesmo com dificuldades, utilizaram a tecnologia para dar continuidade do ensino aos alunos,” discursou a vereadora, encerrando desejando uma boa jornada pedagógica.

A secretária municipal de educação, Rita de Cássia Padilha, no ato representando o prefeito Nelson Cintra, abordou sobre os desafios do 2º semestre. “Replanejar e Reinventar é o que o professor faz todos os dias. E a nossa missão é bastante difícil e de grande responsabilidade, nosso compromisso é cotidiano, pois por meio de nós é que preparamos essas crianças e jovens para o futuro, pessoas que irão administrar nossa cidade, estado e nação. Quero dizer a vocês que eu confio em nossa equipe de diretores, coordenadores e professores e vocês já estão preparados para ministrar mais um semestre, e em nome do prefeito Nelson Cintra e da primeira dama Maria Lúcia, desejos a todos um bom aprendizado durante esses três dias,” finaliza a secretária municipal de educação, Rita.