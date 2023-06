PORTO MURTINHO: Vozes na fronteira encerra em grande estilo projetando atrações internacionais em 2024

Durante dois dias o Festival Vozes na Fronteira, realizado em Porto Murtinho, reuniu as vertentes da música tradicionalista com forte influência das fronteiras e valorizou os prata da casa, alguns com pouca visibilidade, mas de talento comprovado, como disse o cantor e compositor Carlos Colman, uma das atrações do evento promovido pela prefeitura local. Foram oito shows numa mistura de ritmos e tendências do universo musical do Estado.

Com apoio do Ministério da Cultura, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet, a primeira edição do festival foi um sucesso, animando o prefeito Nelson Cintra. Ele projeta um evento ainda maior em 2024 com a participação de artistas do Paraguai, Argentina e Chile, países que compõe com o Brasil a Rota Bioceânica. “Vamos fazer um festival ainda mais grandioso, de nível internacional, trazendo atrações dos países vizinhos”, anunciou.

Para os músicos que participaram dessa primeira edição o Vozes na Fronteira foi um divisor de águas, divulgando a melhor música regional e valorizando a classe artística. “Foi muito gratificante ser convidado, é uma iniciativa que dá visibilidade ao artista local, que está segurando uma tradição ao tocar a nossa verdadeira música, mas, muitas vezes, não tem espaço”, avaliou Colman. “Fazemos uma música de qualidade para qualquer palco do mundo.”

Todos os ritmos



Organizado pela secretaria municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Local, o festival contou com a produção do músico Odon Nacasato, que se apresentou no primeiro dia com o Grupo Vozes. Dezenas de músicos subiram ao palco da Praça de Eventos interpretando o melhor da música regional para os murtinhense e visitantes. “Superou todas as expectativas, o que nos dá forças para realizar um festival ainda melhor no próximo ano”, afirma Nacasato.

No sábado (3), além do Vozes se apresentaram ainda: Marcelo Loureiro, Girsel da Viola e Fábio Kaida (da Harpa). No domingo, Maria Cláudia e Marcos Mendes abriram o espetáculo interpretando músicas autorais, algumas ainda a serem lançadas. Na sequência, Carlos Colman, ao violão e ao lado da esposa Ana Paula (teclado e voz), passeou pelas suas canções autorais e presenteou o público com Cuitelinho, Trem do Pantanal e Mercedita.

O som da viola caipira ecoou pela Praça de Eventos com Aurélio Miranda, um dos mais expressivos cancioneiros da música autêntica. Rodrigo Nogueira e seu grupo fizeram o público dançar, chamando ao palco a dupla Girsel e Luis Goiano e Fabio Kaida para encerrar o festival em grande estilo no ritmo do batidão. Para a cantora Maria Cláudia, foi uma honra participar do Vozes na Fronteira: “Reunir num mesmo festival todas as nossas tendências musicais foi muito bom”.

No último dia do festival, a Banda Municipal abrilhantou o evento com uma apresentação memorável, na presença do prefeito Nelson Cintra e primeira dama e secretaria municipal de Assistência Social, Maria Lucia Ribeiro. Antes do início dos shows, o produtor Odon Nacasato presentou o prefeito e sua esposa com encartes com três CDs do projeto Mato Grosso do Som – resultado de um mapeamento musical do Estado com 70 canções produzido em 1994.