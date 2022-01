Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), apresentados para a obtenção do título de Especialista em Gestão de Pessoas do primeiro Curso de Pós-Graduação Latu Sensu ofertado pela Escolagov, estão disponíveis no site da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul.

Ao todo foram defendidos trinta e dois trabalhos que versam sobre gestão dos recursos humanos, gestão por competência, treinamento, impactos da Covid-19 nos ambientes de trabalho, cultura organizacional, e outros temas.

A especialização, direcionada exclusivamente aos servidores públicos estaduais, iniciou em 2019 tendo como meta a promoção do conhecimento e o desenvolvimento dos servidores na área de gestão de pessoas. Ofertada gratuitamente, foi realizada com carga horária de 390 horas/aulas e duração de 24 meses.

O curso buscou aplicar de forma prática os conteúdos discutidos, mantendo um olhar profissionalizante na qualificação dos servidores. Os trabalhos de conclusão de curso seguiram essa tendência e foram desenvolvidos em forma de estudo de caso, buscando realizar diagnósticos que orientem as ações de melhoria no serviço público estadual.

Os artigos podem ser acessados no link: Trabalhos de Conclusão de Curso do ano de 2021 – (escolagov.ms.gov.br)

Liderança no contexto da pandemia da Covid-19

Entre os temas marcantes estão trabalhos relacionados aos impactos gerados pela pandemia do coronavírus nos ambientes de trabalho.

Com a temática sobre liderança no setor público estadual no cenário da pandemia da Covid-19, o artigo de autoria da pós-graduada Marli Antunes Nilles, pesquisou o perfil de líderes no enfrentamento dos desafios e dificuldades organizacionais na pandemia. A pesquisa foi exploratória, bibliográfica e com estudo de caso, um questionário foi aplicado a vinte e cinco líderes de órgãos públicos da rede estadual.

O resultado do estudo revelou que o cenário gerado pela pandemia marca o início de um novo tempo no contexto da liderança, sendo que as mudanças decorrentes da pandemia vieram destituir quaisquer ideias de que existe um estilo de liderança ideal, além de fazer com que os líderes venham repensar seus papéis e desenvolver/potencializar competências transversais essenciais, de forma a assumir um protagonismo, seja como indivíduos, seja como lideranças que atuam em órgãos públicos.

“Evidenciou-se que a pandemia exigiu dos líderes, além do conhecimento técnico, competências transversais orientadas para uma gestão humanizada, imperativa nesse momento de pandemia, assumindo assim protagonismo em seus respectivos setores, como líderes inovadores, motivadores e empáticos”, destacou a autora no artigo.

