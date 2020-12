Nesta quinta-feira (17), às 17 horas, a diretoria eleita para comandar os destinos da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), biênio 2021/2022, será empossada. A solenidade será realizada no plenário do Tribunal Pleno do TJMS, com transmissão ao vivo, pelo https://youtu.be/ds9VEAexz5o