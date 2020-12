Nesta quinta-feira (17), às 17 horas, a diretoria eleita para comandar os destinos da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), biênio 2021/2022, será empossada. A solenidade será realizada no plenário do Tribunal Pleno do TJMS, com transmissão ao vivo, pelo www.youtube.com/imprensamamsul.

Em razão das medidas de biossegurança, com consequente afastamento social, impostas pelo surgimento do coronavírus, o número de convidados presenciais será restrito ao mínimo necessário, contudo, a transmissão será aberta ao público.

Serão empossados Giuliano Máximo Martins (Presidente), Cláudio Müller Pareja (1º Vice-Presidente), Elizabete Anache (2ª Vice-Presidente), Joseliza Alessandra Vanzela Turine (Secretária), Ellen Priscile Xandu Kaster Franco (Secretária-adjunta), Mário José Esbalqueiro Jr. (Tesoureiro), Simone Nakamatsu (2ª Tesoureira), Kelly Gaspar Duarte Neves (Diretora de Interior), Larissa da Silva Castilho Farias (Diretora Social), Alessandro Pereira Leite (Diretor de Patrimônio), Deyvis Ecco (Diretor de Esportes), Albino Coimbra Neto (Diretor de Tecnologia da Informação), Olivar Augusto Roberti Coneglian (Diretor da Esmagis), Jacqueline Machado (Diretora de Prerrogativas), Camila de Melo Mattioli Pereira (DiretoradaMulher Magistrada), Fernando Paes de Campos (Diretor do Dameh), Alexandre Bastos (Diretor de Gestão Institucional).

Como membros do Conselho Deliberativo assumem Ariovaldo Nantes Correa, Liliana de Oliveira Monteiro, Juliano Rodrigues Valentim, Mauro Nering Karloh, Roberto Hipólito da Silva Jr., Francisco Vieira de Andrade Neto, Rafael Gustavo Mateucci Cassia e Roberto Ferreira Filho.

Ao assumir a presidência da AMAMSUL, Giuliano ficará afastado da jurisdição para se dedicar ao exercício do cargo associativo. O presidente eleito ingressou na magistratura sul-mato-grossense em agosto de 2006. Paulista de São José Campos, Giuliano é formado em Direito pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado em Ciências Penais. Pós-graduado em Processo Penal e mestre em Ciências Jurídicas, pela Universidade de Lisboa (Portugal).

Atuou na comarca de Porto Murtinho e, desde abril de 2010, judica em Aquidauana. Atualmente titulariza a 1ª Vara Cível, além de responder como juiz eleitoral naquela comarca. Giuliano é considerado referência no Depoimento Especial em MS, uma vez que defendeu dissertação de mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, em Portugal, quando tratou do Depoimento Especial da Criança no Processo Civil e sua Valoração Probatória.

Questionado sobre as novas responsabilidades, Giuliano confessou estar animado e ponderou que a chapa única é resultado da união de diferentes pontos de vistas dos magistrados, o que considera muito proveitoso por juntar diversidade de ideias em prol do bem comum: defesa das prerrogativas e dos direitos dos magistrados de Mato Grosso do Sul.

Saiba mais – No dia 13 de novembro, os mais de 320 associados da AMAMSUL elegeram a diretoria que comandará os destinos da entidade no biênio 2021/2022. Compuseram a comissão eleitoral os juízes Marcelo Ivo de Oliveira (presidente), Eucélia Moreira Cassal (secretária) e Alexandre Antunes da Silva (membro).