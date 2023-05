Posse de bola é o trunfo do Fluminense contra o Cruzeiro

O Fluminense é o time que mais fica com a bola em toda Série A do Campeonato Brasileiro. E o número é um dos trunfos do Tricolor para vencer o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), no Mineirão.

O Flu tem uma média de 66,3% de posse. O Cruzeiro, do técnico Pepa, também é uma equipe que gosta de ficar com a bola. Segundo números do SofaScore, a Raposa tem média de 54,8% e aparece como a sétima melhor equipe neste quesito. Dentro de casa, a equipe mineira tem média de 52,3%.

E o Fluminense, fora do Rio de Janeiro, tem sido dominante para ficar com a bola. A média tricolor, nos dois jogos que fez como visitante, é de impressionantes 62,1%, perdendo apenas para o São Paulo no quesito como visitante.

E essa posse de bola do Fluminense tem sido bem efetiva. O Tricolor tem uma média de 16 finalizações por jogo, sendo dez grandes chances criadas e cinco perdidas. O Flu marcou até aqui oito gols e sofreu cinco.

No quesito oportunidades cedidas, o Fluminense tem média de quase duas chances cedidas por jogo. Fator que o Cruzeiro pode aproveitar, uma vez que a Raposa já criou oito grandes chances e perdeu três outras boas oportunidades.

Na competição, o time mineiro marcou sete gols e sofreu três. Enquanto o Cruzeiro soma nove pontos, o Fluminense tem sete e não venceu os últimos dois jogos. Já a Raposa vem de três triunfos seguidos.