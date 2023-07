Possível crise nos bastidores causa preocupação em prefeitos da base de Riedel

Disputa interna na base do governo estadual tem causado preocupação aos prefeitos, já que esse descompasso pode ser uma possível ameaça nas eleições de 2024.

Segundo bastidores, houve até ameaça de carta que seria assinada por prefeitos pedindo mudança na Secretaria de Governo com a justificativa de que não estariam sendo devidamente atendidos.

Para acertar os ponteiros após as reclamações, a diretoria da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PSDB). Aparentemente, a carta não foi efetivamente apresentada, mas o fato de existir já indica certo desconforto no ar.

Riedel sabendo da existência desta carta se reuniu com o presidente da Assomasul, Valdir Junior, e agora se encontrou com outros prefeitos para se alinharem de vez. O encontro foi externado pelo próprio presidente da Assomasul, que falou em fortalecimento do municipalismo ao anunciar o encontro.

Durante a reunião os prefeitos solicitaram que trabalhem melhor as questões políticas. A tal carta não foi mencionada, mas falaram da necessidade de um pouco mais de atenção.

Curiosamente, o secretário de Governo, Pedro Caravina, não participou do encontro com os prefeitos. Caravina foi presidente da Assomasul antes de Valdir Junior, o que levantou desconfiança sobre as motivações da carta que nunca foi apresentada de fato na Governadoria.

Vale lembrar que durante a campanha eleitoral Riedel usou o discurso de governo municipalista e teve prefeitos atuando como cabos eleitorais. Com pouco mais de seis meses de governo, o indício de ruídos internos mostra que os compromissos políticos já começam a cobrar a conta.