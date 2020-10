UBS do bairro Pioneiros na Capital foi alvo de ladrões durante o feriado prolongado. Os meliantes arrombaram a porta e levaram equipamentos médicos, bebedouro, micro-ondas, cafeteira, maleta, botijão de gás e outros objetos que pertencem à administração municipal.

De acordo com o B.O a gerente da unidade disso que quando chegou na unidade médica por volta das 7 horas da manhã notou que a sala de odontologia estava aberta como a janela da sapataria. O local ficou sem expediente desde às 17 horas do último dia 8, mas contava com vigia em dias intercalados. O caso está em investigação.