Potência agroambiental de Mato Grosso do Sul é destaque na abertura do Interagro 2023

Valorização do produtor rural e homenagens marcaram a abertura do Interagro 2023. Em sua terceira edição, o evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG, reuniu na noite de quinta-feira (22), em Campo Grande-MS, cerca de 600 profissionais do setor produtivo e autoridades para debater os avanços e caminhos do agronegócio sul-mato-grossense. Anfitrião do evento, o presidente do SRCG, Alessandro Coelho, exaltou a importância que o evento vem ganhando ao longo das edições e destacou a programação, que aborda além da parte técnica, cultura e muita tradição.

“Queremos promover relacionamentos e valorizar homens e mulheres que trabalham no campo. Essa é uma edição ainda maior que a dos anos anteriores. Estamos em desenvolvimento na agropecuária e nos projetos ligados à sustentabilidade, fazendo de Mato Grosso do Sul, uma vitrine de tecnologias e vanguarda. Mas, para atingir as metas desejadas nesses quesitos, precisamos da classe produtora unida e debater as novidades de mercado e política que estão por vir. Serão três dias de muito aprendizado, abordando desde o Plano Safra, que tanto interessa ao produtor, até a valorização da carne suína e da carne do pantanal, com o Pantanal Meat Festival”, disse Coelho.

Presente na abertura, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, enalteceu o evento e apontou que as pautas do setor produtivo estão totalmente alinhadas com o planejamento do Estado. “O Interagro conseguiu reunir em sua programação coisas atuais, modernas, pautas que estão palpitando no coração dos produtores. O que se discute durante esses três dias de evento, é o que está sendo discutido em todo setor e tem uma aderência muito grande dentro daquilo que nós temos planejado no Estado de Mato Grosso do Sul”, explicou o governador.

No mesmo caminho, a senadora da república, Tereza Cristina, apontou para os holofotes que Mato Grosso do Sul avançam ao longo dos anos, impulsionados pelo agronegócio. “Vivemos um momento de transição e temos visto, o que a agropecuária brasileira tem feito por esse país. Ela se organizou, com essa organização buscou a tecnificação, a profissionalização e hoje todos nós temos orgulho de falar em agricultura com “a” maiúsculo. Mato Grosso do Sul é um exemplo, e a gente vê isso quando conversamos com os outros estados. Nós temos feito a diferença, nós temos aqui um ambiente de negócio que atrai empresas do mundo inteiro. E essa harmonia, ela vem, porque nós temos sindicatos fortes, nós temos uma federação forte e temos pessoas competentes. Mato Grosso do Sul, continua e continuará sendo o estado que vai dar os bons exemplos da agricultura sustentável”.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, destacou que o trabalho das lideranças locais tem papel fundamental no reconhecimento e valorização do setor. “Quero parabenizar o Sindicato pela ousadia. O Interagro começou pequeno e hoje na terceira edição, olhando o que o evento virou é para ficar emocionado pelo belíssimo trabalho desenvolvido. Se estamos nesse patamar hoje, é graças ao trabalho que começou lá atrás, com pessoas que passaram por esses espaços, para desenvolver a nossa pecuária, nossa agricultura. Nosso estado hoje é referência, Mato Grosso do Sul é um estado diferenciado na sua produção, não só de grãos, mas de líderes.

Interagro 2023

A programação do Interagro se estende até o próximo sábado (24). Nesta sexta-feira, os destaques ficam para a palestra do Caio Copolla, que apresenta um panorama do Brasil e do agro em 2023.

Além das palestras, o evento contará com estandes de exposição de produtos e serviços, premiações para jornalistas e estudantes, curso de pilotagem de drone, painéis com debates e casos de sucesso, além de atividades gratuitas para toda a família: Espaço Fazendinha, Arena de Drones e o Festival Comida de Comitiva.

O evento acontece, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Para mais informações e inscrições, ligue para o (67) 3211-2201 ou acesse o www.interagro2023.com.br.