Pousada de Bonito oferece hospedagem econômica e agenda roteiros de experiências pelo Pantanal

Um dos meios de hospedagem mais tradicionais de Bonito – em operação desde os anos de l990 -, a Pousada do Peralta é mais do que a prestação de bons serviços em acomodações simples e aconchegantes e preços acessíveis. Em um ambiente de muito verde, distante apenas 2 km do centro da cidade, o local atrai muitas aves (araras, periquitos) e animais de médio porte circulam à noite, como tamanduás, antas, tatus, jabutis e cutias.

O empreendimento agrega também um serviço diferenciado, com o apoio de uma agência de turismo própria, com agendamento de excursões pelo Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso para quem visita Bonito e região (Jardim e Bodoquena). Com vivência de muitos anos no bioma, o proprietário Cicero Ramos Peralta, 65, leva o visitante a experiências incríveis, como acompanhar uma comitiva de gado, pousar no sereno com os peões e provar da comida típica.

Espaço para motorhome

Turismólogo, ex-presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Peralta foi um dos primeiros empreendedores a apostar no turismo ainda incipiente de Bonito, há mais e 30 anos. Pegou sua indenização ao deixar a empresa estatal de telecomunicações de Mato Grosso e empregou o dinheiro no hotel, onde começou com uma quitinete. “Deu certo, um pouco de visão e o fator sorte”, diz ele. Hoje, a pousada conta com 18 apartamentos e 56 leitos.

Os apartamentos são simples, mas de muito conforto. O empreendimento conta com piscina e disponibiliza também um estacionamento exclusivo para motorhomes, com nove boxes com toda infraestrutura. “Recebo gente de todo lugar”, conta Peralta. Ele organiza para grupos uma janta pantaneira de comitiva, no hotel ou em eventos, se veste de peão e conta causos, enquanto o visitante se delicia do arroz carreteiro, macarrão frito e feijão com cupim soleado.

Embrenhar no Pantanal

A pousada tem toda estrutura de logística, acomodações e bons roteiros para estender a estadia de quem visita Bonito e deseja conhecer o Pantanal, um dos destinos mais badalados no mundo. As excursões ocorrem em Corumbá, maior município do bioma, e também a partir de Cuiabá (MT), onde começa uma das maiores aventuras: a travessia pantaneira, que se inicia na Transpantaneira (Poconé) e termina na Estrada Parque, em Corumbá (MS).

Roteiro de no mínimo uma semana atrai muitos turistas estrangeiros. O Porto Jofre (Transpantaneira) é um dos melhores lugares para avistamento da onça-pintada. Dali, a viagem segue de barco pelos rios Cuiabá e São Lourenço até o Rio Paraguai (Serra do Amolar), chegando nas águas transparentes do Paraguai-Mirim. São 600 km por terra e mais 420 km pelos rios. O pacote exclusivo para o Paraguai-Mirim inclui pesca do tucunaré, flutuação e passeio de caiaque.

Turismo histórico

O turista tem a opção de um bate-volta ao Pantanal, saindo de Bonito. A Estrada Parque de Corumbá fica 240 km de distância pela BR-262. A pousada disponibiliza lancha e carro para safaris fluvial e terrestre, incluindo pesca (opcional). Acompanhar uma boiada em direção ao maior leilão do Pantanal é um dos passeios inesquecíveis, dormindo em barraca ou na rede com os peões. Outro roteiro é conhecer a arquitetura e a história do Forte Coimbra (1775), palco de batalhas da Guerra do Paraguai, margeando o Rio Paraguai, em Corumbá.

A pousada ainda presta serviços para a produção e apoio logístico a equipes de canais de TV que vêm a Bonito e ao Pantanal para gravação de documentários. “Já prestamos serviços para várias produtoras internacionais, como o canal Off, inclusive para a BBC”, informa Cicero Peralta.