A executiva estadual do PP (Progressistas) se reuniu na manhã desta segunda-feira (19) com o governador eleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para apresentar o nome de consenso da sigla para disputar a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) em 2023.

O nome indicado pela bancada foi o do deputado Gerson Claro, que tem aval da atual deputada federal e senadora eleita Tereza Cristina, do deputado estadual e vice-governador eleito, Barbosinha; do deputado federal reeleito, Luiz Ovando, do deputado Londres Machado e do secretário-geral do Progressistas, Marco Aurélio Santullo.

A senadora eleita, Tereza Cristina, defende o nome de Gerson Claro como o melhor quadro para representar o Progressistas. Ela e Barbosinha também revelaram que a reunião serviu para que o partido e o governador eleito pudessem discutir questões referentes à próxima gestão estadual.

“Sentamos hoje com o Riedel para apresentar quadros para sua administração e sobre a nossa escolha para presidência da Assembleia. Ter um partido dialogando com consenso mostra como o Progressistas está forte e unido para trabalhar por Mato Grosso do Sul”, defendeu Tereza Cristina.

Segundo o deputado Londres Machado, o consenso em torno do nome de Gerson Claro demonstra a forte união do partido ao reivindicar a presidência da Casa.

Londres lembrou que abre mão de disputar o posto de presidente do Legislativo Estadual para que Gerson seja o nome a ser defendido pelo Progressistas.

O futuro governador Eduardo Riedel já disse que essa escolha passa pelos 24 deputados estaduais, mas que sabe que o Partido Progressistas terá papel fundamental na condução da próxima presidência da Casa, além da grande contribuição que poderá dar ao novo Governo.

A eleição da mesa diretora, que acontece em 1º de fevereiro de 2023, será feita por votação aberta e nominal. O futuro presidente da Casa de Leis cumprirá mandato de dois anos com possibilidade de reeleição.