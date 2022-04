O PP (Progressistas) ganhou nesta sexta-feira (1) mais um importante reforço em torno da composição da chapa de candidatos a cargos proporcionais visando às eleições deste ano, com a adesão do ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Júnior.

Pré-candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2 de outubro, Waltinho Carneiro, como é popularmente conhecido, assinou a ficha de filiação ao partido nesta tarde durante ato político ocorrido na sede do partido, em Campo Grande, com a presença da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e outras lideranças políticas, entre as quais, os deputados estaduais Gerson Claro (PP), Evander Vendramini e Barbosinha (PP).

Com principal base eleitoral em Dourados, Walter Carneiro Júnior se desligou esta semana do cargo de diretor-presidente da Sanesul, em obediência ao prazo de desincompatibilização (Lei Complementar nº 64/90) a fim de postular cargo eletivo.

A filiação de Waltinho Carneiro faz parte de uma articulação envolvendo os principais expoentes do partido no Estado, entre os quais Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado, que assumiu o comando do PP em Mato Grosso do Sul com aval do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Com as novas adesões, o partido se fortalece com objetivo de pavimentar a pré-candidatura de Eduardo Riedel ao governo de Mato Grosso do Sul, pelo PSDB, com apoio do governador Reinaldo Azambuja e outras forças políticas estaduais.

O PP foi um dos partidos que mais cresceram em termos de representatividade, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O projeto do grupo político é montar uma chapa proporcional competitiva capaz de eleger uma boa bancada nas duas casas legislativa e ainda Tereza Cristina como senadora.

Além de Walter Carneiro Júnior, o PP deve lançar como candidato ao cargo o deputado federal Luiz Ovando, também recém filiado, o ex-senador Pedro Chaves, o ex-vereador de Campo Grande, João Rocha, a ex-subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, Tenente Katia, entre outros nomes.

WALTER BENEDITO CARNEIRO

Outra forte aquisição do Progressista em torno dessa nova reconfiguração política foi à filiação do ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-deputado estadual Walter Benedito Carneiro, egresso no PTB, partido no qual militou por mais de 30 anos.

Político conceituado até hoje e de expressiva liderança no cenário estadual, Walter Carneiro, que é pai de Waltinho, estava no PTB de Getúlio Vargas desde 1986, legenda da qual foi presidente estadual em 1991 e depois secretário-geral da Executiva Regional em MS.