Atendendo solicitação do vereador Ronilço Guerreiro, a prefeitura de Campo Grande instalou ontem a academia ao ar livre da Praça da Vila dos Ferroviários. É o primeiro passo para revitalização do espaço que está em fase de elaboração do projeto.

“Atividade física é vida, por isso fiz questão de garantir a instalação da academia mesmo antes da revitalização da praça. Como tinha conseguido já os equipamentos, solicitei que fosse colocada para que a população já pudesse se exercitar, pois não sabemos quanto tempo vai demorar para fazer essa revitalização”, comentou Guerreiro.

Na última semana o vereador vistoriou o espaço com o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Domingos Sahib Neto. “Fui com o secretário ver o que precisa ser feito na praça e ele se comprometeu em trabalhar na iluminação, troca de alambrado, pintura e um novo piso para quadra de esportes”, disse.

Após a visita, Domingos ressaltou: “Vamos fazer o projeto, levantar os custos e investimento e vamos tentar colocar em prática o mais rápido possível essa revitalização”.