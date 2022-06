Sempre oferecendo atrações para todos os gostos, a Praça dos Imigrantes recebe mais uma edição da Quinta Cultural. A apresentação desta noite, com o cantor de samba e pagode Fernandinho, faz parte do projeto Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em Parceria com a Abrasel.

Fernando Santos Duarte é músico, instrumentista e integrante do grupo de axé Fascínio há 20 anos. Com os companheiros de banda, apresentou-se por todo o Estado e em várias casas noturnas da Capital, chegando a gravar um álbum em 2004.

Iniciando agora uma nova fase na carreira, o campo-grandense tem investido também em um projeto solo, focado mais em canções de samba e pagode. E esses serão os ritmos desta noite na Quinta Cultural, com composições autorais e sucessos nacionais. O show começa às 18h e é grátis.

Antes da apresentação, quem estiver saindo do expediente nas proximidades da região central pode curtir também as dezenas de lojas da Praça dos Imigrantes. Além de lanchonetes, o espaço oferecer diversos tipos de artesanato: trabalhos manuais com couro, madeira, biscuit e cerâmica, indígena, mosaicos, tecelagem, venda de bijuterias e muito mais.

O Festival Gastronômico e Musical está levando mais de 280 artistas regionais para se apresentarem em bares e restaurantes da cidade. Para o titular da Sectur Max Freitas, a intensão é proporcionar à população do município e aos turistas visitantes, novas opções de atividades de arte, cultura e lazer, além de movimentar o comércio e a gastronomia regional.

O horário de funcionamento das lojas de artesanato da Praça dos Imigrantes é de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e também aos sábados, entre 8h e meio-dia.

Serviço:

A Praça dos Imigrantes está localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 65, esquina com a Rua Joaquim Murtinho, no Centro. A apresentação é gratuita para o público.

Se você quiser ficar por dentro das próximas edições da Quinta Cultural e da agenda do Festival Descubra CG, acompanhe a @secturcg no Instagram e no Facebook.