Depois de receber limpeza e poda de árvore, em maio deste ano, a Praça Isidoro Casal Caminha, no Jardim Autonomista, foi completamente revitalizada a pedido do vereador Otávio Trad (PSD). As indicações foram feitas por um grupo de vizinhos da região. “Continuei acompanhando de perto a manutenção da praça e os moradores mostraram que o local também precisava de uma revitalização. Fizemos o pedido e a Prefeitura recapeou a pista de caminhada, fez a pintura e trocou a iluminação”, destacou o vereador. “Os moradores voltaram a ter um espaço para atividade física e para as crianças brincarem”, completou. O parlamentar agradeceu à Prefeitura, em nome da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), pelo atendimento e celeridade da revitalização.

Outros pedidos – Além da revitalização da praça, outras indicações apresentadas pelo vereador Otávio Trad foram atendidas. Entre elas a sinalização, com pintura de faixa de Pare, na esquina da Rua Rio de Janeiro com a Rua Fausto, no bairro Monte Castelo.

Pedidos – Uma das funções do vereador é encaminhar ao Executivo Municipal as solicitações da população quanto a serviços de manutenção e melhoria nos bairros da Capital. Os campo-grandenses podem acionar e solicitar melhorias para o vereador Otávio Trad pelas redes sociais: fb.com/otaviotrad, instagram.com/otaviotrad ou pelo telefone 3316-1635.