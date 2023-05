Praia Clube vence Minas, quebra tabu e conquista a Superliga Feminina

O Praia Clube é campeão da Superliga Feminina 2022/2023. Na manhã deste domingo (7), no Sabiazinho, o time de Uberlândia contou com o apoio dos torcedores e venceu o Minas por 3 a 0 (25/22, 25/22 e 26/24) para conquistar o segundo título do projeto no principal torneio de vôlei do país.

Para ficar com a taça, a equipe comandada por Paulo Coco conseguiu quebrar uma escrita que já durava três temporadas. Nas últimas decisões da competição, protagonizadas pelos dois clubes mineiros, as minas-tenistas haviam ficado com o título.

Com grande atuação coletiva, o Praia conseguiu diminuir o aproveitamento do Minas nos ataques. Aproveitando os saques que incomodaram a linha de passe adversária, os pontos de bloqueio marcados pelo time de Uberlândia fizeram a diferença para a conquista do título.

Individualmente, Brayelin Martínez e Anne foram destaques do time comandado por Paulo Coco. Com bom aproveitamento nas extremidades, inclusive nas bolas mais altas, as estrangeiras foram as mais acionadas pela levantadora Claudinha.

Agora, Minas e Praia têm o Campeonato Sul-Americano pela frente. A competição internacional também será realizada em Uberlândia, entre os dias 10 e 14 de maio.

O jogo

Com o apoio da maior parte dos torcedores no Sabiazinho, o Praia começou melhor a partida. Contando com três pontos de bloqueio, a equipe comandada por Paulo Coco conseguiu abrir 11 a 8 e obrigou o técnico Nicola Negro a pedir um tempo para tentar ajustar detalhes com suas comandadas.

Nem a conversa com o técnico italiano funcionou para o Minas no início da primeira parcial. Sofrendo com o bloqueio adversário, as minas-tensitas viram as adversárias ampliar a vantagem para 18 a 10.

O time de Belo Horizonte ainda conseguiu ter uma boa reação e empatar o primeiro set em 2 a 2. Com um erro de saque, dois toques da levantadora Pri Heldes e erro de ataque de Thaisa, o Praia Clube conseguiu fechar o primeiro set em 25 a 22.

Equilíbrio

Diferentemente do que aconteceu no na primeira parcial, nenhum tome conseguiu abrir mais de trêss pontos de vantagem no segundo set. Com o contra-ataque funcionando, o Praia conseguiu abrir 20 a 18 já na reta final.

Dificultando a virada de bola do Minas no momento mais decisivo, o time de Uberlândia conseguiu se impôr mais uma vez e marcar 25 a 22 para ficar mais próximo do título.

Praia campeão

Com as vitórias nos dois primeiros sets, o Praia não diminuiu o ritmo e seguiu sufocando o Minas. Logo nos primeiros pontos, Nicola Negro promoveu a entrada de Pri Souza no lugar de Pri Daroit para tentar mudar o rumo da final, o que não aconteceu.

O time da capital conseguiu encostar no placar e empatar a terceira parcial em 16 a 16. No momento mais importante da temporada, Carol voltou a aparecer e marcou um ponto de bloqueio fundamental para dar vantagem à equipe praiana, que fechou o terceiro set em 26 a 24 para ficar com o título.