Praia na Argentina é invadida por milhares de peixes-pênis

Praia da Argentina amanhece repleta de “peixes-pênis”. O animal pode chegar até 30 centímetrose costuma se enterrar na areia. Contudo, tempestades e ondas no oceano podem traze-los para a terra, explicando o seu aparecimento.

O Nome científico do “peixe-pênis” é Urechis unicinctus. O animal existe há mais de 300 milhões de anos, segundo evidências fósseis, e não representam um risco para na humanidade.

Na Coreia do Sul são conhecidos como “gaebul” sendo aprecidos e consumidos cru pois têm elevada concentração de aminoácidos ou com um tempero simples composto por sal, óleo de gergelim e pimenta.

Em média, esses vermes, que se alimentam de detritos orgânicos que ficam no fundo do mar, podem viver 25 anos. Há quem diga que ele tem propriedades afrodisíacas, mas não há comprovação. Eles já foram vistos em outros lugares do mundo, como na Califórnia.