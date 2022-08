Você conhece a Shantala ? É uma técnica indiana milenar de massagem, que foi introduzida no ocidente através do trabalho elaborado pelo médico obstetra francês Frédérick Leboyer. A Shantala está inserida dentro das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) ofertadas gratuitamente pelo SUS estando presente nas unidades básicas e de saúde da família da Capital.

Desde 2012 a terapeuta ocupacional Gislaine Trentini se dedica a promover e difundir a prática na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande através da realização de oficinas. Com a parceria formada há quatro anos com a fonoaudióloga Manoeli D’Amato, o trabalho ganhou proporção. As profissionais integram o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf).

Gislaine explica que o objetivo é fortalecer o vínculo materno infantil e o desenvolvimento do bebê. ” Acrescentamos o reforço ao aleitamento materno e a estimulação do desenvolvimento da criança fundamentado no afeto”, destaca. Nas oficinas, as mamães e gestantes aprendem o passo a passo de como realizar a massagem.

A prática proporciona diversos benefícios como a melhoria no desenvolvimento do bebê através da propriocepção, do tônus muscular, e promoção de bem estar como a tranquilidade, diminuição de medo, ansiedade e irritação. Além de ajudar na diminuição de cólicas.

Neste ano, a oficina de Shantala foi retomada na Unidade de Saúde da Família do Bairro Alves Pereira. Os encontros acontecem mensalmente.

As gestantes e bebês são convidados pelas equipes de saúde da família e também há o atendimento de casos de vulnerabilidade indicados pela assistente social da unidade.

As equipes NASFs possuem profissionais de diversas áreas capacitados para promoverem a prática da Shantala. As oficinas são programadas conforme a rotina de cuidados continuados em saúde de cada unidade.